Про це повідомляє британська телерадіокомпанія ВВС.

За даними метеорологічного управління країни, довжина тріщини складає близько 500-700 метрів. Останнє виверження там було близько 800 років тому.

У 2010 році через виверження ще одного вулкана Ейяфьятлайокудль припинився повітряний рух по всій Європі.

Однак очікується, що виверження Фаградалсфьяла не призведе до викиду великої кількості попелу або диму, тому авіація не повинна постраждати.

Крім того, всього за кілька годин до початку виверження вулкана, в Ісландії було зареєстровано землетрус магнітудою 3,1.

Країна часто піддається таким явищам, оскільки вона розташована між двома тектонічними плитами, які дрейфують в протилежних напрямках.

Фото: twitter.com/gislio

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