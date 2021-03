Про це повідомляє британська телерадіокомпанія ВВС.

За даними метеорологічного управління країни, довжина тріщини складає близько 500-700 метрів. Останнє виверження там було близько 800 років тому.

У 2010 році через виверження ще одного вулкана Ейяфьятлайокудль припинився повітряний рух по всій Європі.

Однак очікується, що виверження Фаградалсфьяла не призведе до викиду великої кількості попелу або диму, тому авіація не повинна постраждати.

Крім того, всього за кілька годин до початку виверження вулкана, в Ісландії було зареєстровано землетрус магнітудою 3,1.

Країна часто піддається таким явищам, оскільки вона розташована між двома тектонічними плитами, які дрейфують в протилежних напрямках.

A new video of the eruption at Geldingardalur valley in Reykjanes peninsula. Taken from the Coast Guard helicopter. #Reykjanes #Eruption #Fagradalsfjall pic.twitter.com/B862heMzQL

Volcano active in Iceland at the moment #fagradalsfjall #reykjanes #eldgos pic.twitter.com/FR6We2747p

The #Fagradalsfjall volcano in Iceland has erupted.

Fagradalsfjall is 30km away from Reykjavik where #VCT Stage 2 Masters is set to take place in May.

Our wishes are with the locals, who we hope are safe from the eruption.

(📷 @gislio) pic.twitter.com/vC1VZyYD6W

— Valorant News (@ValorantUpdates) March 19, 2021