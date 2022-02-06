У Міністерстві рибальства Ісландії мають намір заборонити китобійний промисел вже з 2024 року. Припинити вилов китів планують на тлі постійних суперечок та скорочення попиту.

Про це заявила міністерка рибальства Свандіс Сваварсдоттір, повідомляє американський телеканал CNN.

“Існує мало доказів того, що ця діяльність приносить будь-яку економічну вигоду”, — заявила Сваварсдоттір.

У 2019-2023 роках в Ісландії встановили квоти, котрі дозволяють щорічно виловлювати 209 фінвалів та 217 малих смугастих китів. Проте, за останні три роки два основних власники ліцензії призупинили полювання на китів.

Попит знизився після того, як Японія, після 30-річної заборони, у 2019 році повернулася до комерційного китобійного промислу після виходу з Міжнародної китобійної комісії.

Полювання також стало занадто дорогим на тлі розширення забороненої для рибальства прибережної зони, що змусило китобоїв піти якомога далі від берега. Також вимоги безпеки до імпортованого м’яса були суворішими, ніж до продуктів в Ісландії, що ускладнювало експорт.

Окрім цього, на рішення також вплинула пандемія коронавірусу. Обмеження щодо соціального дистанціювання призвели до того, що ісландські заводи з перероблення китового мʼяса не могли працювати у звичайному режимі.

Міністерка рибальства також наголосила, що полювання на китів викликає різноманітні суперечки в результаті яких американська роздрібна мережа Whole Foods на деякий час припинила продавати ісландські продукти.

Ісландія відновила комерційний китобійний промисел у 2006 році після введеного у 1986 році мораторію.

Довідка. 1986 року Міжнародна комісія з промислу китів запровадила заборону полювання на китів будь-якого виду. Рішення комісії не підтримали Ісландія і Норвегія, котрі не відмовилися від свого традиційного промислу. Також на китів полює і Японія.

Наразі фінвали перебувають під загрозою зникнення та занесені до Червоного списку Міжнародного союзу охорони природи.