Служба лісового господарства Ісландії рекомендує громадянам обіймати дерева, поки їм не можна обіймати інших людей через пандемію коронавірусу.

Про це пише Iceland Review.

Лісничі в Національному лісі Халлормсстадур в Східній Ісландії старанно розчищають засніжені стежки, щоб місцеві жителі могли насолоджуватися прогулянками на свіжому повітрі, не вступаючи в тісний контакт з іншими людьми.

“Коли ви обіймаєте дерево, то відчуваєте якусь енергію спочатку в пальцях ніг, потім по всьому тілу і в голові. Ви отримуєте таке хороше розслаблення, ви готові до нового дня і нових викликів”, – зазначив лісничий Тер Корфінссон.

За його словами, в той час, коли тісний контакт сприяє ризику зараження COVID-19, обійми з деревами можуть створювати відчуття комфорту. При цьому, лісничий нагадав про запобіжні заходи, щоб всі не обіймали одне і те ж дерево. Він рекомендує людям йти глибше в ліс, а не зупинятися біля першого дерева, з яким вони стикаються.