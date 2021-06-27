З суботи, 26 червня, в Ісландії скасували масковий режим, соціальне дистанціювання і обмеження на число учасників зборів.

Про це повідомляє пресслужба міністерства охорони здоров’я країни.

“Ми повертаємося до тієї моделі суспільства, в якому ми можемо нормально жити. Ми прагнули цього з того часу, як почали обмежувати збори через пандемію понад рік тому”, – заявив міністр охорони здоров’я Свандіс Сваварсдоттір.

Це сталося, зокрема, через те, що на цей час в країні вакцинувалось 87% дорослого населення.

Так, з опівночі 26 червня в країні скасований масковий режим і соціальне дистанціювання, а також знято обмеження на свободу зібрань.

Також з першого липня тих, хто в’їжджають в Ісландію і надали довідки про вакцинацію препаратами, схваленими європейським регулятором, звільнять від обов’язкового тестування на COVID-19.