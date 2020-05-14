Про це йдеться в матеріалі європейського видання Brussels Times.
Згідно з дослідженням, опублікованим іспанським урядом в середу, 5% населення Іспанії до сих пір заражені новим коронавірусом.
Результати, засновані на епідеміологічному дослідженні, яке охопило понад 60 тисяч осіб. Результати показали, що вірус більш поширений в центрі країни, де показник поширеності у два рази вище. Таким чином, в Мадриді число заражених становить 11,3%.
- Влада Іспанії вводить 14-денний обов’язковий карантин для осіб, які прибувають до країни з-за кордону.
- Раніше прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес представив підготовлений урядом чотирьохетапний план ослаблення карантину в країні.
- 2 травня в Іспанії після семи тижнів самоізоляції через епідемію коронавірусу жителям дозволили займатися спортом на свіжому повітрі.
- Влада Іспанії дозволила громадянам виходити на вулиці з кількох причин після 48 днів суворої ізоляції. Але за перші вихідні поліція оштрафувала близько 37 тисяч осіб за порушення правил.