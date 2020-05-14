В Іспанії 5% всього населення заразилися коронавірусом за час епідемії.

Про це йдеться в матеріалі європейського видання Brussels Times.

Згідно з дослідженням, опублікованим іспанським урядом в середу, 5% населення Іспанії до сих пір заражені новим коронавірусом.

Результати, засновані на епідеміологічному дослідженні, яке охопило понад 60 тисяч осіб. Результати показали, що вірус більш поширений в центрі країни, де показник поширеності у два рази вище. Таким чином, в Мадриді число заражених становить 11,3%.