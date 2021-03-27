У суботу, 27 березня, в Барселоні на коронавірус протестували п'ять тисяч людей задля участі в масовому рок-концерті гурту Love of Lesbian. Це перший комерційний захід такого масштабу з початку пандемії.

Про це повідомляє The Associated Press.

Вхідний квиток обійшовся шанувальникам гурту від 23 до 28 євро. У його вартість входили тест на коронавірус та високоякісна захисна маска. Потенційний відвідувач під час купівлі квитка повинен був обрати місце для тестування у день концерту. Після отримання негативного результату на мобільний телефон покупця надсилали код-підтвердження участі в шоу.

Крім того, організатори попередили про небезпеку людей з серцевими захворюваннями, раком, а також тих, хто нещодавно контактував з інфікованими COVID-19. Їх просили не реєструватися.

Зазначається, що цей концерт стане експериментальним. Його організували за підтримки місцевої влади та експертів Барселонського фонду боротьби зі СНІДом та інфекційними захворюваннями.

“Це ще один маленький крок до того, щоби мати можливість проводити концерти та культурні заходи під час пандемії”, – сказав Борис Револло, вірусолог, який брав участь в організації заходу.

Впродовж кількох тижнів після концерту команда Револло стежитиме за станом здоров’я глядачів. Експерти хочуть перевірити, чи може масовий захід, учасники якого мають негативний результат тесту на коронавірус та перебувають в масці, призвести до спалаху захворюваності.