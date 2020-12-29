В Іспанії будуть реєструвати тих, хто відмовився від вакцини COVID-19

Про це повідомляє британська телерадіокомпанія BBC.
Міністр охорони здоров’я Сальвадор Ілла сказав, що список не буде доступний громадськості або роботодавцям.
“Що буде зроблено, так це реєстр, який буде переданий нашим європейським партнерам … тих людей, які просто відмовилися від щеплення. Цей документ не буде оприлюднено”, – сказав він.
Сальвадор Ілла впевнений, що єдиний спосіб перемогти вірус – це “вакцинувати всіх нас – чим більше, тим краще”. При цьому міністр підкреслив, що вакцинація не буде обов’язковою.
Згідно з недавнім опитуванням, кількість громадян Іспанії, які заявили, що не будуть вакцинуватися, впала до 28% з 47% (у листопаді).
Іспанія була однією з країн Європи, які найбільше постраждали від вірусу.
27 грудня в Італії почали вакцинувати населення проти COVID-19. Перші щеплення отримали троє медиків з римської лікарні Спалланцані.
- В Німеччини почали імунізацію мешканців будинку для людей похилого віку.
- В Угорщині першим вакцину отримав лікар центральної лікарні Дель-Пешт.
- 24 грудня у Мексиці починалася вакцинація медичних працівників. Таким чином уряд реагує на різкий сплеск кількості госпіталізованих з інфекцій COVID-19.
- 23 грудня Дубай почав безкоштовну вакцинацію населення проти коронавірусу препаратом компаній Pfizer і BioNTech.
- 23 грудня у Швейцарії розпочалася масова вакцинація населення проти коронавірусу COVID-19 препаратом компаній Pfizer і BioNTech.