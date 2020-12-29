В Іспанії будуть реєструвати тих, хто відмовився від вакцини COVID-19

Іспанія створить реєстр тих громадян, які відмовляються робити щеплення проти коронавірусу, і цей список відправлять до інших країн Європейського союзу.

Про це повідомляє британська телерадіокомпанія BBC.

Міністр охорони здоров’я Сальвадор Ілла сказав, що список не буде доступний громадськості або роботодавцям.

“Що буде зроблено, так це реєстр, який буде переданий нашим європейським партнерам … тих людей, які просто відмовилися від щеплення. Цей документ не буде оприлюднено”, – сказав він.

Сальвадор Ілла впевнений, що єдиний спосіб перемогти вірус – це “вакцинувати всіх нас – чим більше, тим краще”. При цьому міністр підкреслив, що вакцинація не буде обов’язковою.

Згідно з недавнім опитуванням, кількість громадян Іспанії, які заявили, що не будуть вакцинуватися, впала до 28% з 47% (у листопаді).

Іспанія була однією з країн Європи, які найбільше постраждали від вірусу.

27 грудня в Італії почали вакцинувати населення проти COVID-19. Перші щеплення отримали троє медиків з римської лікарні Спалланцані.