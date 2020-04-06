Про це повідомляє британське видання The Guardian.
У понеділок було зафіксовано 637 смертельних випадків. Це найнижчий показник з 24 березня.
“Ці цифри підтверджують тенденцію до зниження, яку ми спостерігаємо”, – сказала Марія Хосе Сьєрра з іспанського центру невідкладної медичної допомоги, посилаючись на зменшення числа госпіталізацій і випадків інтенсивної терапії.
Вона додала, що число заражень знижується у всіх регіонах Іспанії.
Іспанія залишається однією з найбільш постраждалих в результаті пандемії в світі: 13,055 людей загинули. За даними міністерства охорони здоров’я, ще 135 32 осіб мають позитивний результат тесту на коронавірус.
Епідемія, в результаті якої в Іспанії було зареєстровано найбільшу кількість смертей на мільйон населення, заблокувала систему охорони здоров’я.
Іспанський уряд заявив, що в даний час вивчає можливість масового тестування і виявлення безсимптомних носіїв вірусу.
- Раніше президент Володимир Зеленський підписав закон про протидію коронавірусу. Документом вводиться адміністративна відповідальність за порушення правил щодо карантину: штраф для громадян від 17 тис. грн до 34 тис. грн; штраф для посадових осіб від 34 тис. грн до 170 тис. грн.