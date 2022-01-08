Про це повідомляє іспанська газета El País.

Домашні тварини також можуть бути включені до заповітів. Якщо заповітів немає, їх передадуть спадкоємцям, адміністративному органу, або центру, що опікується покинутими тваринами. Якщо жоден із спадкоємців не бажає взяти на себе опіку над твариною, її можуть передати третій особі для догляду та захисту.

Документ підтримали власники домашніх тварин.

“Тепер під час розлучень суд, так само як і з дітьми вирішуватиме, кому краще піклуватися про улюбленця. Котик чи песик дістанеться тому, у кого краща фінансова спроможність. А ще від тварин буде складніше відмовитися й викинути на вулицю”, – йдеться в сюжеті.

Також суди при розлученні можуть обмежити батькам можливість бачити своїх дітей, якщо з’ясується, що вони жорстоко поводилися зі своїми домашніми тваринами.

Окрім того, оновлене законодавство зазначає, що якщо хтось знайшов загублену тварину, її слід передати власнику або людині, яка за нею доглядає, якщо немає ознак, що тварину покинули спеціально або що з неї знущалися.

У такому випадку треба буде повідомити про це у відповідні органи.