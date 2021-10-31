У місті Касерес (Іспанія) з готельно-ресторанного комплексу Atrio поцупили 45 пляшок вина, зокрема й рідкісну пляшку вартістю 407 тисяч доларів. Злодіїв було двоє.

Про це повідомляє агентство Associated Press з посиланням на власника комплексу Хосе Поло.

Зазначається, що готель-ресторан Atrio володіє колекцією із понад 40 тисяч пляшок вина. Заклад відзначено двома зірками Michelin.

27 жовтня двоє людей вкрали 45 пляшок колекційного вина. Хосе впевнений, що діяли професіонали.

“Вони були професіоналами й точно знали, що роблять”, – зазначив Поло.

За словами власника комплексу, підозрювані – чоловік і жінка. Вони розмовляли англійською, поводилися стримано. Напередодні злочину пара заселилася в готель та повечеряла у ресторані. Після цього вони звернулися до працівника рецепції готелю з проханням їм ще їжі. Працівник виконав побажання гостей, але залишив на деякий час без нагляду монітори камер відеоспостереження. Тим часом чоловік прослизнув у підвал і вкрав пляшки.

Рано-вранці наступного дня пара покинула готель, розплатившись кредитною карткою.

Злодії викрали рідкісне Chateau d’Yquem 1806 року і щонайменше ще шість інших пляшок 19-го століття від ексклюзивного виробника Romanée-Conti у французькому регіоні Бургундія. За словами Поло, що загальну вартість пляшок не підраховували, але їхня символічна цінність значно вища. На щастя, колекція була застрахована.

Чоловік зазначив, що пара злодіїв могла працювати на приватного колекціонера вин, оскільки вкрала лише ті пляшки, які не можна продати на відкритому ринку.

“Ці пляшки пронумеровані та контролюються. Chateau d’Yquem 1806 унікальне, всі знають, що ця пляшка наша”, — розповів Поло.

Критик Девід Ремартінес пояснив агентству, що ці пляшки не можна продавати на відкритому ринку, але існує прихований ринок для обміну ними. На його думку, ця крадіжка має стати сигналом для інших приватних колекціонерів про необхідність посилити заходи безпеки у своїх сховищах.

Наразі справою займається поліція.