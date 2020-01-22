Про це повідомляє Europa Press.
Останнім знайшли тіло 55-річного чоловіка в муніципалітеті близько Валенсії. Оскільки слідів насильницької смерті не було, вирішили, що смерть могла настати в результаті обмороження і переохолодження. Точну причину поки що досліджують.
В цивільній гвардії заявили, що це тіло етнічного українця.
За словами правоохоронців, в цілому по країні зафіксували п’ять подібних смертей.
Через сильні снігопади, поривчастий вітер та ожеледицю, закривають аеропорти, перекривають рух десятками доріг. Також дітям рекомендували поки не відвідувати шкільні заняття.
- Тайфун “Хагібіс”, найсильніший тропічний шторм, що обрушився на Токіо за останні десятиліття, затопив велику частину головного острова Японії. Проливні дощі і сильні вітри паралізували столицю і сусідні префектури.