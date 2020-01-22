Негоду в Іспанію приніс циклон "Глорія". Через сильні снігопади та низькі температурні показники загинули вже п'ятеро осіб.

Про це повідомляє Europa Press.

Останнім знайшли тіло 55-річного чоловіка в муніципалітеті близько Валенсії. Оскільки слідів насильницької смерті не було, вирішили, що смерть могла настати в результаті обмороження і переохолодження. Точну причину поки що досліджують.

В цивільній гвардії заявили, що це тіло етнічного українця.

За словами правоохоронців, в цілому по країні зафіксували п’ять подібних смертей.

Через сильні снігопади, поривчастий вітер та ожеледицю, закривають аеропорти, перекривають рух десятками доріг. Також дітям рекомендували поки не відвідувати шкільні заняття.