Про це повідомили в міністерстві охорони здоров’я Іспанії.

У середу, 1 квітня, кількість хворих на COVID-19 збільшилася на 7,7 тисячі та досягла 102,1 тисячі. Так Іспанія стала третьою країною у світі, де кількість пацієнтів з коронавірусною інфекцією перевищила 100 тисяч.

За минулу добу в Іспанії загинули 864 осіб, що стало добовим рекордом для країни. Загальна кількість загиблих сьогодні досягла 9 053 (або 8,9% хворих). 22,7 тисячі пацієнтів одужали.

За інформацією університету Джона Хопкінса, на сьогодні Іспанія є другою найбільш постраждалою від COVID-19 країною в Європі та третьої у світі, поступаючись Італії (105,8 тисячі випадків COVID-19, 12,4 тисячі смертей) та США (189,7 тисячі випадків COVID-19, 4 тисячі смертей).