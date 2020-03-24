Про це повідомив в Twitter МОЗ країни.
Таким чином, це рекордна кількість загиблих від коронавірусу в Іспанії за день. Попередній максимум був встановлений напередодні – 462 померлих за добу.
В цілому з початку епідемії коронавірус виявили у 39 673 жителів Іспанії, 3794 з них вже вилікувалися, а 2636 перебувають у відділенні інтенсивної терапії.
Найбільша кількість хворих як і раніше в провінції Мадрид – 12 352 (з них 1535 померли).
Іспанія є другою після Італії країною в Європі за масштабами пандемії коронавірусу.
- У Міністерстві охорони здоров’я України підтвердили, що в нашій країні офіційно зафіксовано 97 випадків зараження коронавірусом COVID-19.
- У ВООЗ заявили, що темпи поширення пандемії коронавірусу COVID-19 по всьому світу прискорюються.