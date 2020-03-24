В Іспанії за останню добу від коронавірусної інфекції COVID-19 померли 514 осіб, загальна кількість летальних випадків збільшилася до 2696.

Про це повідомив в Twitter МОЗ країни.

Таким чином, це рекордна кількість загиблих від коронавірусу в Іспанії за день. Попередній максимум був встановлений напередодні – 462 померлих за добу.

В цілому з початку епідемії коронавірус виявили у 39 673 жителів Іспанії, 3794 з них вже вилікувалися, а 2636 перебувають у відділенні інтенсивної терапії.

Найбільша кількість хворих як і раніше в провінції Мадрид – 12 352 (з них 1535 померли).

Іспанія є другою після Італії країною в Європі за масштабами пандемії коронавірусу.