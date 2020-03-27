В Іспанії кількість випадків зараження коронавірусом медичних працівників зросла до 9444.

Про це розповів директор координаційного центру надзвичайних ситуацій при міністерстві охорони здоров’я Королівства, повідомляє іспанське видання Ultima Hora.

Уточнюється, що число хворих коронвірусом медиків становить сьогодні 14,7% від усієї загальної кількості інфікованих в державі.

Крім того, зростання кількості заражених серед медичних працівників за останні кілька днів зріс і тепер становить 75%.

“Це високі цифри в порівнянні з іншими країнами, і це є предметом нашого занепокоєння”, – заявив директор координаційного центру.

Водночас не повідомляється, чи є на даний момент померлі від коронавірусу серед медиків.

Крім того, були інфіковані 282 працівника Цивільної гвардії Італії. В іспанській армії – 172 інфікованих.