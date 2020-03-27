Про це розповів директор координаційного центру надзвичайних ситуацій при міністерстві охорони здоров’я Королівства, повідомляє іспанське видання Ultima Hora.
Уточнюється, що число хворих коронвірусом медиків становить сьогодні 14,7% від усієї загальної кількості інфікованих в державі.
Крім того, зростання кількості заражених серед медичних працівників за останні кілька днів зріс і тепер становить 75%.
“Це високі цифри в порівнянні з іншими країнами, і це є предметом нашого занепокоєння”, – заявив директор координаційного центру.
Водночас не повідомляється, чи є на даний момент померлі від коронавірусу серед медиків.
Крім того, були інфіковані 282 працівника Цивільної гвардії Італії. В іспанській армії – 172 інфікованих.
- Зранку повідомлялося, що в Україні зафіксовано 218 випадків зараження коронавірусом COVID-19 (в тому числі 47 у Києві). За добу було підтверджено 62 нові випадки.
- В Україні на коронавірус COVID-19 найчастіше хворіють люди у віці від 30 до 49 років.