Міністр у справах споживачів Іспанії Альберто Гарсон закликав їсти менше м'яса, через що зазнав критики.

Про це повідомляє британська телерадіокомпанія ВВС.

“Занадто багато м’яса шкідливо для нашого здоров’я і для планети”, – сказав Гарсон в відео, опублікованому в його Twitter-акаунті.

Але деякі члени кабінету міністрів його заклик до поміркованості не зрозуміли.

El 14,5% de las emisiones de gases de efecto invernadero proviene de la ganadería, especialmente de las macrogranjas, mientras que para que tengamos 1 kilo de carne de vaca se requieren 15.000 litros de agua. De ello os hablo en este vídeo:#MenosCarneMásVida pic.twitter.com/wMDOd1GI8J — Alberto Garzón🔻 (@agarzon) July 7, 2021

“Мені здається, що кампанія невдала”, – сказав міністр сільського господарства Луїс Планас.

Він додав, що кампанія “Менше м’яса, більше життя” була “несправедливою” по відношенню до м’ясної промисловості Іспанії, яка вносить основний вклад в економіку країни.

Ця думка була підтримана у відкритому листі Гарсону, написаному шістьма асоціаціями виробників м’яса.

Асоціації звинуватили його в наклепі на сектор, на який в Іспанії припадає 2,5 мільйона робочих місць і експорт на суму майже 9 мільярдів євро.

Після цього Гарсон виступив на державному телебаченні, намагаючись захистити свою кампанію і роз’яснити своє послання.

За його словами, ідея полягала не в тому, щоб взагалі відмовлятися від м’яса. Швидше він закликав людей слідувати вказівкам регулятора живлення Іспанії, який рекомендує вживати від 200 г до 500 г м’яса в тиждень.

За його словами, в даний час середньостатистичний іспанець їсть більше 1 кг.

Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) заявляє, що багато національних органів охорони здоров’я радять людям обмежувати споживання обробленого м’яса і червоного м’яса, що пов’язано з підвищеним ризиком смерті від серцевих захворювань, діабету та інших хвороб.

Викиди м’ясної промисловості також пов’язані зі зміною клімату. Але м’ясо залишається основним продуктом харчування для багатьох в усьому світі по культурним, економічним та особистим причинам.