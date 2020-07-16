В іспанському Арагоні знищать 92 700 норок з ферми в Ла-Пуебла-де-Вальверде. Тварини належать компанії Secapiel, що спеціалізується на обробці шкіри та хутра норки.

Про це повідомляє видання El Pais.

Виконавчий орган Арагону прийняв це рішення після підтвердження щодо поширення коронавірусу серед більшості тварин – 86%.

У травні ферму тимчасово закривали на карантин після того, як у семи працівників було виявлено коронавірус. Тоді норок періодично тестували на коронавірус.

Проби, взяті 28 травня і 8 червня, виявилися негативними. А вже 22 червня тести виявилися позитивними вже у 16% з протестованих тварин.

Далі кількість тестувань збільшили й останній тест показав позитивні результати у 86% тварин.

У департаменті з питань сільського господарства Арагону заявили, що не знають, як підхоплено вірус — від людини до тварини або навпаки.