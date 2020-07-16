Про це повідомляє видання El Pais.
Виконавчий орган Арагону прийняв це рішення після підтвердження щодо поширення коронавірусу серед більшості тварин – 86%.
У травні ферму тимчасово закривали на карантин після того, як у семи працівників було виявлено коронавірус. Тоді норок періодично тестували на коронавірус.
Проби, взяті 28 травня і 8 червня, виявилися негативними. А вже 22 червня тести виявилися позитивними вже у 16% з протестованих тварин.
Далі кількість тестувань збільшили й останній тест показав позитивні результати у 86% тварин.
У департаменті з питань сільського господарства Арагону заявили, що не знають, як підхоплено вірус — від людини до тварини або навпаки.
- Раніше в Асоціації ветеринарної медицини США заявили, що поки немає доказів того, що коти й собаки можуть бути переносниками коронавірусу.