Про це повідомляє іспанське видання El Pais.
За добу на території Іспанії від коронавірусної інфекції померли 832 людини. Таким чином перевищивши рекордні показники, зафіксовані 27 березня. У той день в Іспанії померли 769 інфікованих.
Зазначається, що загальна кількість померлих від коронавірусу в Іспанії становить 5 694 людини.
Загалом в Іспанії зафіксовано 72 248 випадків інфікування.
За даними Міністерства охорони здоров’я Іспанії, 40 630 осіб госпіталізовані. 4 575 перебувають у відділеннях інтенсивної терапії. Вилікувались від коронавірусу 12 285 людей.
- Раніше повідомлялося, що в Іспанії від коронавірусу COVID-19 померли 769 людей.
- Станом на ранок 28 березня у світі коронавірусом Covid-19 інфікувалися 597 458 осіб, з них 133 373 одужали і 27 370 померли.