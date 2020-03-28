За останню добу від коронавірусу в Іспанії померли 832 людини.

Про це повідомляє іспанське видання El Pais.

За добу на території Іспанії від коронавірусної інфекції померли 832 людини. Таким чином перевищивши рекордні показники, зафіксовані 27 березня. У той день в Іспанії померли 769 інфікованих.

Зазначається, що загальна кількість померлих від коронавірусу в Іспанії становить 5 694 людини.

Загалом в Іспанії зафіксовано 72 248 випадків інфікування.

За даними Міністерства охорони здоров’я Іспанії, 40 630 осіб госпіталізовані. 4 575 перебувають у відділеннях інтенсивної терапії. Вилікувались від коронавірусу 12 285 людей.