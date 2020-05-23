В Іспанії з 8 червня відновиться місцевий футбольний чемпіонат ("Ла Ліга").

Про це оголосив сьогодні прем’єр-міністр країни Педро Санчес, інформує британське агентство ВВС.

“Іспанія зробила те, що повинна була зробити. Тепер перед кожним з нас відкриваються нові горизонти. Настав час відновити багато з ваших повсякденних занять. Футбольний чемпіонат повернеться з 8 червня”, – зазначив Санчес.

Нижчі дивізіони іспанського футболу також відновлять свої ігри з 8 червня.

Раніше футболісти розпочали тренування в групах не більше 10 осіб.

Є інформація, що перший матч в рамках “Ла Ліги” відбудеться між футбольними клубами “Севілья” і “Реал Бетіс”.

“Ми дуже задоволені рішенням. Це результат значної роботи клубів, гравців, тренерів, Національної спортивної ради та агентів”, – прокоментував заяву уряду голова футбольної ліги Хав’єр Тебас.

Він уточнив, що, незважаючи на відновлення змагань, організаторам потрібно буде дотримуватися суворих заходів епідемічної безпеки, щоб уникнути спалаху коронавірусу.

Футбольний чемпіонат в Іспанії був припинений 12 березня через епідемію коронавірусу.

Гравці змогли повернутися до індивідуальних тренувань тільки на початку травня після тестування на вірус. 18 травня були дозволені групові тренування.

У цьому сезоні командам “Ла Ліги” належить зіграти 11 матчів.

ДОВІДКА. “Ла Ліга” – професійний футбольний турнір вищого рівня в системі футбольних ліг Іспанії. “Ла Ліга” вважається однією з найсильніших ліг у світі. На кінець єврокубкового сезону 2017-2018 років “Ла Ліга” займала 1-е місце в рейтингу національних футбольних асоціацій УЄФА, який використовується для визначення представництва країн в єврокубках.