Парламент Іспанії затвердив указ, спрямований на захист дітей від насильства, що зобов'язує повідомляти про жорстоке поводження кожного, хто про це дізнається.

Про це йдеться в матеріалі міжнародного інформаційного агентства Reuters.

Крім того, вводиться період, протягом якого жертви можуть повідомляти про жорстоке поводження, якому вони піддавалися в дитинстві.

Відзначається, що близько 38 000 неповнолітніх стали жертвами насильства в Іспанії у 2018 році. За оцінками уряду, повідомляється тільки про одне з п’яти злочинів, скоєних стосовно дітей, тобто їх число може бути вп’ятеро вище.

“Для нинішніх і майбутніх поколінь дітей і підлітків це важливий крок до того, щоб рости без насильства”, – сказав віцепрезидент Пабло Іглесіас, відповідальний за соціальні права.

Згідно з чинним законодавством, коли жертві виповнюється 18 років, у неї є обмежений часовий інтервал для повідомлення про те, що вона піддавалася жорстокому поводженню — від п’яти до 20 років залежно від тяжкості злочину.