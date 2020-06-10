Бельгійського принца Йоахіма оштрафовано іспанською владою на 10400 євро через порушення режиму самоізоляції.

Про це йдеться в матеріалі міжнародного інформаційного агентства Reuters.

28-річний принц, племінник бельгійського короля Філіпа, 24 травня відправився в південну іспанську область Андалусію з Бельгії на стажування.

Він був оштрафований за порушення режиму самоізоляції, який на період 14 днів після прибуття обов’язковий для всіх приїжджих.

Іспанія оштрафувала принца Йоахіма на 10 400 євро. Він має сплатити штраф протягом 15 днів.