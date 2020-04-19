Про це повідомляє британська служба BBC.
“Прем’єр-міністр Педро Санчес має намір послабити правила карантину з 27 квітня, щоб діти могли вийти подихати свіжим повітрям”, – сказано в повідомленні.
Відзначається, що на поточному тижні мер Барселони Ада Колау просила іспанський уряд дати дозвіл дітям виходити на вулицю.
Згідно жорстким карантинним обмеженням в Іспанії на вулицю заборонено виходити вже більше місяця, з 14 березня.
За словами голова уряду, Іспанія вже пройшла “найбільш екстремальні моменти і стримала жорстокий натиск пандемії”.
Водночас, за словами Санчеса, карантин в Королівстві буде продовжений до 9 травня, тому що досягнуті успіхи “ще недостатні”.
На даний момент в Іспанії 194 416 осіб захворіли коронавірусом. 20 639 людей померли від COVID-19.
- Міністр охорони здоров’я Іспанії Сальвадор Ілла заявив, що країна досягла піку поширення коронавірусу.