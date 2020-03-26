В Іспанії від коронавірусу COVID-19 в загальній кількості померли вже більше 4 тисяч людей. Пандемія досягла піку.

Про це повідомляє американський канал CNN.

Уточнюється, що в Королівстві Іспанія померли від COVID-19 вже 4 089 людей.

В цілому, за інформацією міністерства охорони здоров’я, в країні було зафіксовано вже 56 188 підтверджених випадків коронавірусу.

Водночас підкреслюється, що за минулу добу померло менша кількість людей (655), ніж померло ще за добу перед цим (738). Таким чином, пандемія в Іспанії ймовірно досягла свого піку.

Іспанія в даний момент є другою країною за кількістю смертельних випадків від коронавируса COVID-19. На першому місці Італія.

В Іспанії з 13-го березня оголошено карантин, який вже був продовжений ще на два тижні, а також режим надзвичайного стану.

Раніше повідомлялося, що на Вінниччині зафіксований перший випадок захворювання коронавірусною інфекцією на території Вінниччини.