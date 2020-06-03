Про це повідомляє британська телерадіокомпанія ВВС.
Це рішення було прийнято в рамках програми, розробленої для відділень інтенсивної терапії.
В цілому в Іспанії підтвердили 239 932 інфекції і 27 127 смертей.
Уряд поступово почав послабляти карантин, який був одним із найсуворіших у Європі. Під час його дії люди не могли виходити на прогулянку, а дітям зовсім заборонялося покидати свої будинки з будь-якої причини. Але Іспанія взяла під контроль свій спалах в останні тижні.
Вівторок, 2 червня, був другим днем, коли Іспанія не повідомила ні про одну смерть від коронавірусу за попередні 24 години.
- Нагадаємо, в Іспанії прийняли рішення дозволити туристам в’їжджати в країну з липня.