Про це пише Reuters.

Відвідувачі піцерії можуть переглянути меню, зробити замовлення і оплатити його через застосунок на їх телефонах. Співробітники керують замовленнями з екранів за барною стійкою.

Зазначається, що цей застосунок – перший в Іспанії, який розробили спеціально для потреб ресторану.

“За допомогою цієї системи ми намагаємося підтримувати фізичну дистанцію з нашими клієнтами, що актуально під час коронавірусу”, – сказав власник ресторану Карлос Манич.

Крім того, одна з клієнток ресторану Клаудія Медіна зазначила, що цей застосунок дуже зручний для відвідувачів, так як вони можуть відслідковувати своє замовлення.

  • Раніше влада Іспанії запевнили туристів, що у них безпечно, тому ті можуть приїжджати в країну і не боятися.