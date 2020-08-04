У ресторані Funky Pizza на північно-східному узбережжі Середземного моря в Іспанії запустили "віртуальних офіціантів", що дозволить відвідувачам мінімізувати особисті контакти з персоналом закладу.

Про це пише Reuters.

Відвідувачі піцерії можуть переглянути меню, зробити замовлення і оплатити його через застосунок на їх телефонах. Співробітники керують замовленнями з екранів за барною стійкою.

Зазначається, що цей застосунок – перший в Іспанії, який розробили спеціально для потреб ресторану.

“За допомогою цієї системи ми намагаємося підтримувати фізичну дистанцію з нашими клієнтами, що актуально під час коронавірусу”, – сказав власник ресторану Карлос Манич.

Крім того, одна з клієнток ресторану Клаудія Медіна зазначила, що цей застосунок дуже зручний для відвідувачів, так як вони можуть відслідковувати своє замовлення.