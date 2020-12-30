Цивільна гвардія в рамках спецоперації ліквідувала в місті Малазі міжнародну групу, що займається незаконним обігом зброї. У організаторів також виявили "музей" нацизму.

Про це повідомляє пресслужба іспанської Цивільної гвардії.

Правоохоронні органи затримали трьох лідерів організації – двох громадян Німеччини і одного громадянина Великобританії – яким пред’явлені звинувачення в організації злочинного угруповання, торгівлі та зберіганні зброї, незаконному оборотом боєприпасів, незаконним обігом наркотиків і підробці документів.

В ході проведених обшуків було виявлено арсенал з 160 одиниць вогнепальної зброї, в тому числі 121 короткоствольну зброю, 22 штурмові гвинтівки і вісім автоматів. Також було виявлено 9967 патронів різного калібру, вісім глушників, 273 магазина і навіть граната з півтора кілограмами бойової вибухівки.

Intervenido un arsenal de armas que surtía a los narcotraficantes de Costa del Sol y Campo de Gibraltar. De las 160 armas hay 30 fusiles de asalto y subfusiles, además de casi 10.000 cartuchos, 270 cargadores y hasta una granada con explosivo militar. https://t.co/VQF4O9C0Pv pic.twitter.com/9x64r99Dlt — Guardia Civil 🇪🇸 (@guardiacivil) December 29, 2020

Злочинна група діяла більше трьох років.

Повідомляється, що членами банди були один британець і два німці. Один громадянин Німеччини раніше був помічений у зв’язках з правими екстремістами, і був власником нацистської “колекції”. Інший громадянин ФРН розшукується на батьківщині у справі про незаконне збройовому складі під Ганновером. В Іспанії він проживав, видаючи себе за звичайного пенсіонера.

Крім того, під час обшуком правоохоронці натрапили на своєрідний музей нацизму. На складі знаходилася військова форма Вермахту, прапори з нацистською символікою, портрети Гітлера.