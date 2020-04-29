Про це повідомляє британська телерадіокомпанії ВВС.

Екологи стверджують, що цей крок завдав “жорстокий збиток” місцевій екосистемі.

Марія Долорес Іглесіас, яка очолює групу добровольців з охорони навколишнього середовища в регіоні Кадіс, заявила, що хлорка “вбила все на землі, нічого не видно, навіть комах”.

Зазначається, що пляжі Саара-де-лос-Атунес використовуються для гніздування різними перелітними птахами й охороняються державою. Крім того, через карантин на пляжі почалося відродження дикої природи.

“Хлорка використовується як дуже потужний дезінфекційний засіб, логічно, що його використовують для дезінфекції вулиць і асфальту, але тут збиток був жорстоким. Вони спустошили дюнні простори і пішли проти всіх правил. Те, що вони зробили, було помилкою, враховуючи, що вірус живе у людей, а не на пляжі. Це безумство. На пляжі є свій спосіб очищення, в цьому не було необхідності. Вони не думають, що це жива екосистема”, – наголосила Іглесіас.

Місцевий чиновник Агустін Конехо визнав, що це був “неправильний хід”.

“Я визнаю, що це було помилкою, але це було зроблено з найкращими намірами”, – сказав він.

Іспанія сильно постраждала від коронавірусу, в країні було зареєстровано 23 800 смертельних випадків.Нещодавно влада оголосила про чотирьохетапний план щодо скасування суворих заходів і можливе повернення до “нормального стану” до кінця червня.