Про це повідомляє британська телерадіокомпанії ВВС.
Екологи стверджують, що цей крок завдав “жорстокий збиток” місцевій екосистемі.
Марія Долорес Іглесіас, яка очолює групу добровольців з охорони навколишнього середовища в регіоні Кадіс, заявила, що хлорка “вбила все на землі, нічого не видно, навіть комах”.
Зазначається, що пляжі Саара-де-лос-Атунес використовуються для гніздування різними перелітними птахами й охороняються державою. Крім того, через карантин на пляжі почалося відродження дикої природи.
“Хлорка використовується як дуже потужний дезінфекційний засіб, логічно, що його використовують для дезінфекції вулиць і асфальту, але тут збиток був жорстоким. Вони спустошили дюнні простори і пішли проти всіх правил. Те, що вони зробили, було помилкою, враховуючи, що вірус живе у людей, а не на пляжі. Це безумство. На пляжі є свій спосіб очищення, в цьому не було необхідності. Вони не думають, що це жива екосистема”, – наголосила Іглесіас.
Місцевий чиновник Агустін Конехо визнав, що це був “неправильний хід”.
“Я визнаю, що це було помилкою, але це було зроблено з найкращими намірами”, – сказав він.
Іспанія сильно постраждала від коронавірусу, в країні було зареєстровано 23 800 смертельних випадків.Нещодавно влада оголосила про чотирьохетапний план щодо скасування суворих заходів і можливе повернення до “нормального стану” до кінця червня.
- В Австралії почали скасовувати деякі обмежувальні заходи, запроваджені через пандемію коронавірусу COVID-19. У найбільш густонаселеному штаті влада вирішила дозволити людям ходити в гості й на пляжі.