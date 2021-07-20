В місті Бенідорм в іспанській провінції Аліканте добудували новий хмарочос. Будівля Intempo є найбільшим житловим хмарочосом в Європі.

Про це повідомляє іспанська газета El Pais.

В Іспанії завершилося будівництво найбільшого житлового хмарочосу. Будівля на 256 квартир має висоту 198 метрів.

Загальна площа Intempo — 13 тисяч квадратних метрів, з них 800 займає басейн на першому поверсі. Інший басейн розташований на 46-му з 47 поверхів. На останньому з поверхів — приміщення загального користування. Це, зокрема, коктейль-бар, чотири джакузі.

Найкращі апартаменти розташовані на 45-му поверсі. Дві резиденції площею 300 квадратних метрів були продані за більш ніж 2 мільйони євро.

Інші квартири в будинку мають площу 75 та 95 квадратних метрів. В меншому варіанті передбачено 2 приміщення та 1 ванна кімната, в більшому — 2 спальні, 2 ванних кімнати та окрема кухня.

У всіх апартаментах є балкон з виглядом на море, в багатьох є інший балкон — з виглядом на гори. Стартова ціна найдешевших апартаментів починалася від 250 тисяч євро, тепер продають за 317. 40% квартир вже продано, а перші ключі власники отримають у вересні.

Місто Бенідорм може похвалитися майже 80 багатоквартирними будинками висотою понад 25 поверхів, 27 будівель заввишки понад 100 метрів. Intempo — найвищий з них, але менший за 4 офісні будівлі, розташовані в місті.

Хмарочос почали будувати у 2006 році. Будівництво пережило економічну кризу 2008 року та рік пандемії. Воно супроводжувалося смертю одного з керівників проєкту, судовими чварами. Банк, що видав забудовникам позику, нині не існує. Сьогодні власником будівлі є інвестиційний фонд SVP Global. Він же залишатиметься власником 100% квартир допоки вони не будуть продані.