В Іспанії уряд прем'єр-міністра Педро Санчеса офіційно помилував ув'язнених лідерів Каталонії, засуджених за спробу отримати незалежність регіону у 2017 році.

Про це, зокрема, повідомляють агентства Reuters та ВВС.

Дев’ятьох каталонських лідерів визнали винними в підбурюванні до заколоту в 2019 році й ув’язнили. Водночас ще троє були засуджені за непокору, але не ув’язнені.

Як зазначає агентство ВВС, прагнення до незалежності Каталонії чотири роки тому втягнуло Іспанію в найбільшу політичну кризу за останні 40 років.

“Цим актом ми хочемо відкрити нову еру діалогу та примирення, раз і назавжди завершивши поділ та протистояння”, – заявив сьогодні в телезверненні прем’єр Іспанії Педро Санчес.

Звільнення ув’язнених може зайняти до декількох днів, оскільки помилування ще має бути схвалено королем і опубліковано в офіційній газеті країни.

Рішення про звільнення не скасовує заборону для ув’язнених обіймати державні посади.

Хто буде звільнений?

Під помилування потрапив колишній віцепрезидент уряду Каталонії Оріол Жункерас, засуджений до 13 років позбавлення волі “за підбурювання до заколоту і нецільове використання державних коштів під час референдуму” щодо незалежності регіону.

Крім того, будуть звільнені:

• колишня спікерка парламенту Каталонії Карме Форкадель, засуджена на 11,5 років;

• міністр праці Долорс Басса (була засуджена до 12 років);

• офіційний представник уряду Каталонії Жорді Турулл (також отримав 12 років в’язниці);

• колишній міністр закордонних справ регіону Рауль Ромева (засуджений до 12 років позбавлення волі);

• колишній міністр внутрішніх справ Жоакім Форн (засуджений до 10,5 року в’язниці);

• колишній міністр території і стійкого розвитку Жозеп Руль (також засуджений до 10,5 років);

• Жорді Санчес і Жорді Куішар, каталонські активісти (засуджені до 9 років ув’язнення).

Як відреагували на помилування в Іспанії?

Помилування каталонських політиків викликало суперечки в Іспанії.

На початку цього місяця десятки тисяч людей протестували проти цього рішення.

Але уряд наполягає, що цей крок допоможе знизити напруженість навколо Каталонії.

Низка опозиційних політичних партій країни вже заявила, що оскаржуватиме рішення про помилування.

Відповідно до одного з місцевих опитувань, понад 60% людей виступають проти рішення про помилування. Багато хто вважає, що помилування лідерів Каталонії загрожує національній єдності Іспанії.

Верховний суд країни також заявив, що засуджує рішення, хоча його позиція офіційно нічого не змінює.

У регіоні Каталонія також розгнівані, проте з інших причин.

Так, коли прем’єр Педро Санчес оголосив про плани помилувати політиків, у Барселоні сотні демонстрантів закликали до незалежності від Іспанії та заявляли, що каталонських лідерів узагалі не слід було засуджувати.

Рух за незалежність Каталонії заявив, що рішення про помилування ухвалено після того, як Європейський суд із прав людини підготувався до розгляду апеляцій трьох ув’язнених політиків.

Колишній лідер Каталонії у вигнанні Карлес Пучдемон висловив думку, що помилування не розв’яже політичної проблеми між офіційним Мадридом та регіоном.