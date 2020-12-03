Влада Іспанії ухвалила рішення обмежити зібрання людей на різдвяні свята до 10 осіб і внутрішні поїздки, щоб запобігти поширенню коронавірусу.

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що нові обмеження, які стосуються зборів в колі сім’ї під час свят, будуть діяти з 23 грудня по 6 січня. Відповідне рішення було погоджено з владою на місцях.

Також влада вирішила змістити початок комендантської години до 1:30 в переддень Різдва і Нового року (зараз вона в основному починається о 23:00 і закінчується о 6:00).

“Бажано, щоб люди максимально обмежували свою мобільність і соціальні контакти. Підводячи підсумки, в це Різдво ми залишаємося вдома”, – зазначив міністр охорони здоров’я країни Сальвадор Ілла.