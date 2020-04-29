Про це повідомляє видання El Pais.

За словами Санчеса, перехід до “нової нормальності” триватиме від шести до восьми тижнів зі збереженням обмежень на поїздки в інші провінції і на острови, що належать Іспанії.

“План переходу до нової нормальності, над яким ми працюємо вже майже місяць, був схвалений урядом. Ми врахували уроки з інших місць, але адаптували їх до різноманітності і реалій нашої країни” – зазначив політик.

Він додав, що вихід з карантину буде “поступовим, асиметричним – в залежності від регіонів – і скоординованим”.

“Не буде мобільності між провінціями або островами, поки не повернеться нормальність”, – пояснив Санчес.

Вихід з карантину в Іспанії відбуватиметься поступово і скоординовано в чотири етапи-фази, кожен з яких розрахований приблизно на два тижні, повідомляє британське агентство ВВС.

Фаза 0, за словами Санчеса, стартує 4 травня і включатиме в себе відновлення роботи деяких малих підприємств: таких, як ресторани (які можуть запропонувати їжу на винос), магазини обладнання (в приміщення будуть пускати по одному клієнту).

Даний етап також включатиме в себе відновлення роботи перукарень (з “максимальним рівнем індивідуального захисту”). Крім того, будуть дозволені індивідуальні заняття спортом і тренування (починаючи з цих вихідних, дозволять прогулянки).

Фаза 1 передбачає відкриття невеликих підприємств із дотриманням суворих заходів безпеки (але не великих торгових центрів).

На цьому етапі передбачено відкриття готелів (з дотриманням соціального дистанціювання) і туристичних апартаментів, за винятком місць загального користування. Кафе і ресторани також зможуть відкрити свої літні майданчики, але вхід всередину буде заборонений.

На етапі Фази 1, яка, як очікується, розпочнеться 11 травня, буде дозволено пересування в рамках однієї провінції. Також передбачено відкриття релігійних установ (з обмеженнями щодо кількості присутніх у храмах людей).

Фаза 2 передбачає можливість проведення культурно-мистецьких заходів за участю менше 50 осіб в приміщеннях, і менше 400 осіб – на відкритому повітрі.

Кінотеатри та театри також відкриються, але на третину їхньої місткості.

Фаза 3, за словами прем’єра Іспанії, буде “просунутою фазою”. Заповнюваність магазинів та інших публічних закладів (наприклад, кінотеатрів) підвищать до 50 %, а обмеження на пересування будуть ослаблені ще більше.

Обмеження продовжать пом’якшувати для барів та ресторанів.

При цьому людям буде рекомендовано використовувати захисні маски. Також буде необхідно продовжувати підтримувати прийняті норми соціального дистанціювання.

Що стосується шкіл, то вони не будуть повністю відкриті до вересня. Але Санчес пояснив, що уряд гарантує можливість дітям до шести років відвідувати заняття, якщо їхні батьки повинні йти на роботу, а студентам – подачу заяв на вступ або здачу іспитів.

Очікується, що пляжі в Іспанії відкриються наприкінці червня.

“До кінця червня, як країна, ми перебуватимемо в новій нормальності, якщо еволюція епідемії знаходитиметься під контролем на всіх територіях”, – наголосив Санчес.

Згідно з останніми даними, в Іспанії коронавірусом заразилися 236 тисяч 899 осіб, понад 24 тисячі померли.