Влада Іспанії запевнили туристів, що у них безпечно, тому ті можуть приїжджати в країну і не боятися.

Про це повідомляє Reuters.

Таку заяву було зроблено після того, як Британія ввела двотижневий карантин через коронавірус для повертаються звідти туристів. Таке рішення налякало відпочиваючих.

Міністр закордонних справ Іспанії Аранча Гонсалес Лая заявила з цього приводу, що уряд Мадриду намагається переконати Великобританію виключити Балеарські і Канарські острови з карантинної зони.

За її словами, в цих зонах коронавірус поширювався набагато менше, ніж в Британії.

“Іспанія безпечна, вона безпечна для іспанців, вона безпечна для туристів”, – сказала Лая.

Щорічно британці складають п’яту частину іноземних туристів в Іспанії.

Найбільша туристична компанія Європи TUI заявила, що скасує всі тури на материковій частині Іспанії до 9 серпня.