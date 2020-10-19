У 24-х містах Іспанії на вулиці вийшли демонстранти з вимогою судити колишнього короля Хуана Карлоса, який покинув Іспанію на тлі корупційного сандалу.

Про це повідомляє агентство Reuters.

82-річний колишній монарх живе в Об’єднаних Арабських Еміратах з тих пір, як покинув Іспанію у серпні, щоб не доставляти своєму синові – королю Іспанії Пилипу VI – ще більших незручностей.

“Ми тут, щоб закликати корумпованого колишнього короля до судової відповідальності і вимагати створення республіки”, – пояснив вимоги мітингувальників 74-річний учитель на пенсії Хуан Морілло, який приєднався до сотень своїх однодумців у Севільї.

Хоча формально розслідування відносно Хуана Карлоса не проводиться, він може стати мішенню для двох розслідувань в Іспанії і Швейцарії з приводу можливої ​​корупції, пов’язаної з контрактом на будівництво залізниці в Саудівській Аравії на 6,7 млрд євро, який уклали іспанські фірми.

Прокурор верховного суду Іспанії розглядає питання про продовження розслідування корупції у даній справі, щоб офіційно висунути обвинувачення проти Хуана Карлоса.

Колишній король публічно не прокоментував ситуацію.

Опитування, опубліковане минулого понеділка лівою “Платформою для незалежних ЗМІ”, показало, що 40,9% іспанців вважають за краще створення республіки, в той час як 34,9% заявили, що підтримують королівську сім’ю, а 24,2% – не визначилися.

Опитування, проведене у серпні промонархічною газетою ABC, показало, що 33,5% респондентів підтримують республіку і 56% – монархію, 6% не знають, а 4,1% – байдужі.