На південному заході Франції та Іспанії, а також у Марокко панують масштабні лісові пожежі. Представники охорони здоров'я повідомляють про сотні смертей через спеку.

Про це інформує міжнародне інформаційне агентство Reuters.

У суботу в Франції, Іспанії та Португалії вирували масштабні лісові пожежі, що змусило тисячі людей евакуюватися зі своїх домівок.

Близько 14 000 осіб були евакуйовані з французького регіону Жиронда. В тій місцевості понад 1200 пожежників намагалися взяти під контроль 10 000 гектарів полум’я.

Згідно з останнім попередженням про погоду, 38 із 96 департаментів Франції оголосили про “помаранчевий” рівень небезпеки, а мешканців цих районів закликали бути пильними. Очікується, що хвиля спеки на заході Франції досягне піку в понеділок, коли температура підійметься вище 40 градусів Цельсія.

У сусідній Іспанії пожежники боролися з серією пожеж у суботу після днів надзвичайно високих температур, які досягали 45,7 °C.

Згідно з даними Інституту охорони здоров’я Карлоса III, хвиля спеки, яка тривала майже тиждень, спричинила 360 смертей.

Понад 3000 людей були евакуйовані з домівок через велику лісову пожежу поблизу Міхаса, міста в іспанській провінції Малага. Багатьох людей сховали в місцевому спортивному центрі.

В інших регіонах Іспанії також вирували пожежі на багато тисяч гектарів, змушуючи місцеву владу евакуйовувати людей цілими містечками.

У Португалії в суботу був перепочинок для пожежників. У попередні дні температура повітря в країні сягала 40 градусів тепла.

“У нас були великі пожежі, і ми не хочемо, щоб вони знову виникли… Ми будемо зберігати надзвичайну пильність у ці вихідні”, — сказав журналістам командувач Управління з надзвичайних ситуацій та цивільного захисту Андре Фернандес.

Загалом лісові пожежі охопили 39 550 гектарів з початку року до середини червня, що більш ніж утричі перевищує площу, знищену пожежами за той самий період минулого року. 2/3 цих пожеж виникли протягом останнього тижня.

Міністерство охорони здоров’я Португалії повідомило, що 238 людей померли в результаті спеки в період з 7 по 13 липня, більшість з яких були людьми похилого віку з основними захворюваннями.

У Великій Британії національний синоптик опублікував перше червоне попередження про “екстремальну спеку” для деяких частин Англії на понеділок і вівторок.

Оскільки очікуються рекордні температури, урядовий комітет з реагування на надзвичайні ситуації мав зібратися пізніше в суботу.

Найвища зареєстрована температура у Великій Британії склала 38,7 C. Вона була зафіксована у Кембриджі 25 липня 2019 року.