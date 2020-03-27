Про це повідомляє іспанське видання El Pais.
Уточнюється, що загальна кількість померлих від коронавірусу в Іспанії склала вже 4858 людей.
За останню добу два епіцентри поширення COVID-19 в Королівстві показали найгірші показники. У Каталонії за добу було зафіксовано 208 смертей, а в Мадриді – 322 смерті.
Повідомляється, що загальна кількість інфікованих коронавірусом в Іспанії зросла до 64 059 людей.
Водночас наголошується, що швидкість інфікування може сповільнюватися, оскільки за минулу добу кількість хворих зросла на 14%. Різниця за минулу добу становила 18% і 20% відповідно один і два дні тому.
У той же час вилікувалися від коронавируса в Іспанії 9357 людей, що майже в два рази більше, ніж померлих.
- Зранку повідомлялося, що в Україні зафіксовано 218 випадків зараження коронавірусом COVID-19 (в тому числі 47 у Києві). За добу було підтверджено 62 нові випадки.
- В Україні на коронавірус COVID-19 найчастіше хворіють люди у віці від 30 до 49 років.