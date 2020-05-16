Про це повідомляє El Pais.
У суботу, в Іспанії кількість померлих від коронавірусу за добу зменшилася до 102, що є найнижчим показником з 18 березня.
Кількість підтверджених випадків COVID-19 зросла до 230 698 людей. Протягом останньої доби зафіксували 539 нових випадків коронавірусної хвороби.
Загальна кількість померлих від початку епідемії в Іспанії становить 27 563.
Водночас одужали від коронавірусу понад 146 тисяч людей.
- Раніше повідомлялося, що у світі коронавірусом інфікувалися майже 4,5 млн осіб