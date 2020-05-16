В Іспанії зафіксували найнижчий за останні два місяці добовий показник смертності від коронавірусної інфекції.

Про це повідомляє El Pais.

У суботу, в Іспанії кількість померлих від коронавірусу за добу зменшилася до 102, що є найнижчим показником з 18 березня.

Кількість підтверджених випадків COVID-19 зросла до 230 698 людей. Протягом останньої доби зафіксували 539 нових випадків коронавірусної хвороби.

Загальна кількість померлих від початку епідемії в Іспанії становить 27 563.

Водночас одужали від коронавірусу понад 146 тисяч людей.