У віці 87 років помер іспанський письменник Хуан Марсе.

Про це повідомляє El Pais.

Марсе помер напередодні ввечері в лікарні Барселони.

Марсе почав публікуватися в 1958 році, а в 1959 році отримав премію “Сезам” за новели.

У кінці 50-х він оселився в Парижі, де викладав іспанську мову і працював перекладачем. У 1962 році повернувся в Іспанію.

Марсе зараховують до письменників “барселонської школи” і “покоління п’ятдесятих років” – авторів, які прославилися після громадянської війни в Іспанії.

Найвідоміші романи Марсе – “Останні вечора з Тересою”, “Темна історія кузини Монтс”, “Дволикий коханець”.

Більшість романів Марсе екранізували або ставили в театрі.

У 2008 році письменник отримав іспанську літературну премію імені Мігеля де Сервантеса.