Про це повідомляє El Pais.
Марсе помер напередодні ввечері в лікарні Барселони.
Марсе почав публікуватися в 1958 році, а в 1959 році отримав премію “Сезам” за новели.
У кінці 50-х він оселився в Парижі, де викладав іспанську мову і працював перекладачем. У 1962 році повернувся в Іспанію.
Марсе зараховують до письменників “барселонської школи” і “покоління п’ятдесятих років” – авторів, які прославилися після громадянської війни в Іспанії.
Найвідоміші романи Марсе – “Останні вечора з Тересою”, “Темна історія кузини Монтс”, “Дволикий коханець”.
Більшість романів Марсе екранізували або ставили в театрі.
У 2008 році письменник отримав іспанську літературну премію імені Мігеля де Сервантеса.
- Раніше повідомлялося, що в віці 73 років помер відомий український поет і перекладач, член Українського ПЕН і Національної спілки письменників України Мойсей Фішбейн.