В Іспанії кількість летальних випадків від коронавірусу знову зростає - за останню добу зафіксовано 757 смертей.

Про це повідомляє іспанське видання El Mundo.

Зазначається, що за останню добу зафіксовано понад 6 тисяч нових випадків інфікування. Всього з початку епідемії коронавірусом заразилися 146 690 осіб.

Загальна кількість померлих збільшилася до 14 555.

Також повідомляється, що 48 021 осіб вилікувалися.

Найбільше інфікованих зафіксовано в Мадриді – понад 42 тисяч осіб, і в Каталонії – понад 29 тисяч осіб.