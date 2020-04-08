Про це повідомляє іспанське видання El Mundo.
Зазначається, що за останню добу зафіксовано понад 6 тисяч нових випадків інфікування. Всього з початку епідемії коронавірусом заразилися 146 690 осіб.
Загальна кількість померлих збільшилася до 14 555.
Також повідомляється, що 48 021 осіб вилікувалися.
Найбільше інфікованих зафіксовано в Мадриді – понад 42 тисяч осіб, і в Каталонії – понад 29 тисяч осіб.
- Раніше повідомлялося, що зниження кількості смертельних випадків у всіх регіонах Іспанії фіксується четвертий день поспіль.