Про це пише британське видання The Guardian.
Відомо, що Міністерство охорони здоров’я Іспанії повідомило, що число смертей, пов’язаних з COVID-19, зареєстрованим за ніч в Іспанії, скоротилося до 268.
Це є найнижчим показником за період шести тижнів.
Міністерство повідомило, що загальне число загиблих в четвер досягла 24 543.
Нагадаємо, число зареєстрованих в країні випадків зросла до 213 435.
-
В Іспанії влада курортного міста Саара-де-лос-Атунес залила місцевий пляж хлоркою, щоб захистити людей від коронавірусу.