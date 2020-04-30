В Іспанії щоденне число загиблих від COVID-19 впало до найнижчого рівня майже за шість тижнів.

Про це пише британське видання The Guardian.

Відомо, що Міністерство охорони здоров’я Іспанії повідомило, що число смертей, пов’язаних з COVID-19, зареєстрованим за ніч в Іспанії, скоротилося до 268.

Це є найнижчим показником за період шести тижнів.

Міністерство повідомило, що загальне число загиблих в четвер досягла 24 543.

Нагадаємо, число зареєстрованих в країні випадків зросла до 213 435.