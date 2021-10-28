Суд у Мадриді надав розлученій парі спільну опіку над собакою та ухвалив, що вихованець на прізвисько Панда по черзі житиме у кожного з експодружжя.

Про це повідомляє британська телерадіокомпанія ВВС.

Зараз Іспанія розробляє нове законодавство, згідно з яким тварини більше не вважаються об’єктами та офіційно визнаються живими істотами. Цей статус допоможе партнеру запросити спільну опіку над твариною після розриву стосунків.

Лола Гарсія з юридичної фірми Law & Animals подала цю справу до суду відповідно до Європейської конвенції про захист свійських тварин 1987 року, яку Іспанія ратифікувала у 2017 році.

За її словами, як докази було надано договір про взяття Панди з притулку, ветеринарні рахунки та фотографії, на яких “усі троє виглядають як сім’я, так само, якби це була сімейна фотографія з дітьми”.

Суддя ухвалив, що “докази в ході розгляду показують емоційні відносини між позивачем і собакою, які заслуговують на законну опіку”. Тому обидві сторони несуть “спільну відповідальність” і “спільно повинні дбати” про Панду.

Гарсія зазначила, що це було “новаторське рішення”, тому що її клієнтка змогла заявити про себе не як “співвласник” собаки, а як “відповідальна” особа та “опікун”.