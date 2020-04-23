В Іспанії вже більше 22 тисяч людей померли від коронавірусу COVID-19.

Про це повідомляє іспанське видання El Pais.

“Кількість смертей за останню добу в Іспанії – 440, що на 5 випадків більше, ніж вчора. Всього з початку пандемії загинули 22157 людей, 213 тисяч – інфіковані та 89 тисяч – вже вилікувалися”, – сказано в повідомленні.

Водночас наголошується, що в Королівстві вже п’ятий день поспіль кількість інфікованих коронавірусом не перевищує 500 осіб.

В даний момент Іспанія знаходиться на другому місці в світі за кількістю підтверджених випадків інфікування коронавірусом.

Карантинні обмеження в країні були продовжені до 9 травня.

Нагадаємо, що цього року іноземні туристи не зможуть відпочити в Іспанії через пандемію COVID-19.