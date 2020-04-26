Уряд Іспанії дозволить громадянам прогулянки з 2 травня, якщо щоденні показники захворюваності і смертності від коронавірусної інфекції продовжать знижуватися.

Про це у відеозверненні в своєму Twitter заявив прем’єр-міністр Педро Санчес.

“Якщо ми будемо діяти з обережністю, а тенденція продовжить залишатися позитивною, з 2 травня буде дозволено вихід на вулицю для індивідуальної фізичної активності і прогулянки з людьми, з якими ми живемо”, – сказав прем’єр.

Він нагадав, що з 26 квітня дітям до 14 років дозволено гуляти до години в день в супроводі дорослого, і закликав не виходити за рамки цих обмежень.

Залежно від статистики, подальше ослаблення карантинних норм може стати щотижневим, припустив Санчес.

Es importante seguir a rajatabla las reglas para las salidas de los menores a partir de mañana.

Si actuamos con prudencia y la evolución sigue siendo positiva, desde el 2 de mayo se permitirán salidas para actividad física individual y paseos con personas con las que convivimos. pic.twitter.com/5tDWBIDVjm — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) April 25, 2020

За даними міністерства охорони здоров’я на ранок 26 вересня, за 24 години зафіксовано різке зниження числа померлих (з 378 до 288, -90) від COVID-19, а також спад виявлення нових активних випадків (з 2944 до №1729, -1215). Це найменша добова летальність з 18 березня і найнижчий показник добової захворюваності з 14 березня.

Всього з початку епідемії померло 23 190 мешканців Іспанії, підтверджено 207 634 випадки інфікування коронавірусом.

Нагадаємо, що цього року іноземні туристи не зможуть відпочити в Іспанії через пандемію COVID-19.