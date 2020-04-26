Про це у відеозверненні в своєму Twitter заявив прем’єр-міністр Педро Санчес.

“Якщо ми будемо діяти з обережністю, а тенденція продовжить залишатися позитивною, з 2 травня буде дозволено вихід на вулицю для індивідуальної фізичної активності і прогулянки з людьми, з якими ми живемо”, – сказав прем’єр.

Він нагадав, що з 26 квітня дітям до 14 років дозволено гуляти до години в день в супроводі дорослого, і закликав не виходити за рамки цих обмежень.

Залежно від статистики, подальше ослаблення карантинних норм може стати щотижневим, припустив Санчес.

За даними міністерства охорони здоров’я на ранок 26 вересня, за 24 години зафіксовано різке зниження числа померлих (з 378 до 288, -90) від COVID-19, а також спад виявлення нових активних випадків (з 2944 до №1729, -1215). Це найменша добова летальність з 18 березня і найнижчий показник добової захворюваності з 14 березня.

Всього з початку епідемії померло 23 190 мешканців Іспанії, підтверджено 207 634 випадки інфікування коронавірусом.

Нагадаємо, що цього року іноземні туристи не зможуть відпочити в Іспанії через пандемію COVID-19.