Джерело: weareukraine.info
Мета настінного розпису – привернути увагу світу до війни в Україні та спонукати Європу продовжувати підтримувати українців у боротьбі з російською агресією.
“Мурал зображує матір із немовлям — це символізує любов, надію та віру у світле майбутнє українців. Через мистецтво ми розповідаємо світу про нас, сильних і незламних українців, які щодня борються за своє життя та свободу. Цей мурал уособлює все світле і прекрасне в нашому народі”, – зазначила Ольга Коробкова.
Стінопис розмістили в історичному центрі Кордови, в найбільш знаковому і відвідуваному місці країни.
- Український культурний фонд створив портал “Мистецтво перемоги”, де зібрано мілітарі-мурали, карикатури та меми про війну.
- У Києві та Кривому Розі з’явилися нові графіті та мурал із зображеннями захисників Маріуполя, бійців полку “Азов” Олександра “Гряна” Гряника та Єгора “Біра” Біркуна, які поклали життя під час оборони міста Марії.
- На вулицях семи українських міст розмістили борди з українськими ветеранами. Над проєктом працював захисник Дмитро Козацький на псевдо “Орест”, чиї світлини з “Азовсталі” облетіли світ. Разом із командою УВФ спільно розробили концепцію сюжетів — показати мрії ветеранів, які герої змушені були поставити на паузу через війну, і те, за що нині боряться.
- Знімок колишнього бійця полку “Азов” Дмитра “Ореста” Козацького потрапив до переліку фотографій року та історій, які вони розказали, за версією британського видання The Guardian.