В Іспанії в Кордові відкрили мурал, присвячений війні в Україні. Його створили київські художники — Ольга та Михайло Коробкови.

Джерело: weareukraine.info

Мета настінного розпису – привернути увагу світу до війни в Україні та спонукати Європу продовжувати підтримувати українців у боротьбі з російською агресією.

“Мурал зображує матір із немовлям — це символізує любов, надію та віру у світле майбутнє українців. Через мистецтво ми розповідаємо світу про нас, сильних і незламних українців, які щодня борються за своє життя та свободу. Цей мурал уособлює все світле і прекрасне в нашому народі”, – зазначила Ольга Коробкова.

Стінопис розмістили в історичному центрі Кордови, в найбільш знаковому і відвідуваному місці країни.