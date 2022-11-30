У Мадриді (Іспанія) відкрили виставку картин “У центрі бурі. Модернізм в Україні 1900–1930-х років”. Вона пройде у музеї Тіссен-Борнеміса.

Про це повідомили на сайті Посольства України в Королівстві Іспанія.

Зазначено, що відкриття виставки стало справжньою культурною подією для столиці Іспанії. Під час заходу зібралися поціновувачі мистецтва та справжні прихильники України.

На сайті додали, що в Мадриді давно чекали цю виставку серед культурного середовища. Для організації заходу доклали чимало зусиль з двох країні, зокрема через перевезення картин до одного з провідних музеїв світу.

Під час виставки показали відеозвернення президента України Володимира Зеленського.

“Битву за свободу неможливо виграти тільки зброєю, тому зараз, як ніколи, ми повинні дозволити мистецтву говорити”, – зазначив президент.

Посол України в Іспанії Сергій Погорельцев подякував за організацію виставки та причетним до неї. Крім того, з подякою він звернуся до польських колег-дипломатів, які допомогли організувати перевезення картин за кордон.

На відкриття виставки також прибув Хав’єр Солан, генеральний секретар НАТО 1995-1999 років. Він прихильник мистецтва та музею Тіссен-Борнемісса. Колишній генсек вітає культурну дипломатію, яка прокладає шлях взаєморозумінню між народами.

За словами керуючого директора музею Ауселіо Асеведо, він пишається представленними картин українського модернізму в Іспанії. Водночас заступник культури і спорту країни Едуардо Фернандес Паломарес підкреслив, що Іспанія готова допомогати у реалізації спільних культурних проєктів у майбутньому.

Також під час відкриття виставки була присутня баронеса Марія дель Кармен Росаріо Соледад Сервера Фернандес, вдова Ганса Генріха Тіссена-Борнеміси.