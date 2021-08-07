Компанія Snickers відмовилась від рекламного ролика в Іспанії через звинувачення в гомофобії. У 20-секундному відео показали, як Алесс Габайя з манірного чоловіка перетворився в бородатого з низьким тембром голосу після того, як з'їв морозиво Snickers.

Про це повідомляє іспанське видання ВВС.

Відео стало вірусним та викликало критику з боку захисників інтересів представників ЛГБТК+.

Деякі користувачі, громадські організації та активісти закликали бойкотувати Snickers. В компанії одразу попросили вибачення через “непорозуміння” та видалили рекламу.

В рекламному ролику 37-річний блогер Алесс Габайя просить в офіціанта “сексуальний апельсиновий сік з вітамінами А, В та С”. Офіціант дає йому морозиво Snickers, і після першого ж шматочка манірний чоловік перетворюється в брутального бородача.

Parece ser que comiendo @snickers_es se te quita la pluma y ya “estás mejor”. ¿Pero cómo sigue habiendo campañas así? 🤮 #Homofobiapic.twitter.com/ccdtn7BfAw — Mario Montes (@mariomnts) August 4, 2021

“Краще?” – питає друг. “Краще”, – відповідає чоловік.

Традиційно, звучить гасло Snickers: “Ти не ти, коли голодний”.

“Соромно і прикро, що є компанії, які продовжують підтримувати стереотипи та пропагують гомофобію”, – написали у Twitter Державної федерації лесбійок, геїв та бісексуалів.

Es vergonzoso y lamentable que a estas alturas haya empresas que sigan perpetuando estereotipos y promoviendo la #homofobia y la #plumofobia. Si necesitáis algo de formación para la próxima vez, aquí estamos, #Snickers. — Federación Estatal LGTB (@FELGTB) August 5, 2021

Міністерка рівності Іспанії Ірен Монтеро також приєдналася до критики.

“Цікаво, кому може здатися гарною ідеєю використовувати гомофобію як бізнес-стратегію”, – написала вона у Twitter.

Me pregunto a quién le puede parecer una buena idea usar la homofobia como estrategia comercial. Nuestra sociedad es diversa y tolerante. Ojalá aprendan a serlo también quienes tienen el poder para tomar las decisiones sobre lo que vemos y oímos en anuncios y programas de TV. — Irene Montero (@IreneMontero) August 5, 2021

Іспанська ліва партія Podemos зазначила, що ця реклама з’явилася після того, як в країні протягом останніх місяців сталося багато злочинів на ґрунті ненависті до представників сексуальних меншин.

“В умовах хвилі ЛГБТ-фобії, включно з нападами й навіть вбивствами, Snickers не може придумати кращої ідеї, ніж створити жахливий рекламний ролик, який каже тобі, що ти не є собою, якщо ти – жіночний”, – написали в Twitter партії.

В четвер, 5 серпня, компанія Snickers Spain заявила, що видаляє рекламу, і вибачилася за “будь-яке непорозуміння”, яке могла спричинити.

“Мета конкретно цієї кампанії була у тому, щоб по-дружньому і невимушено показати, що голод може змінити ваш характер… У нас не було наміру стигматизувати чи образити будь-яку людину чи групу”, – йдеться в повідомленні Snickers Spain.

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Представник Mars Wrigley, до якої входить Snickers, заявив, що компанія визнає свою помилку і перепрошує.