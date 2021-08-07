Про це повідомляє іспанське видання ВВС.

Відео стало вірусним та викликало критику з боку захисників інтересів представників ЛГБТК+.

Деякі користувачі, громадські організації та активісти закликали бойкотувати Snickers. В компанії одразу попросили вибачення через “непорозуміння” та видалили рекламу.

В рекламному ролику 37-річний блогер Алесс Габайя просить в офіціанта “сексуальний апельсиновий сік з вітамінами А, В та С”. Офіціант дає йому морозиво Snickers, і після першого ж шматочка манірний чоловік перетворюється в брутального бородача.

“Краще?” – питає друг. “Краще”, – відповідає чоловік.

Традиційно, звучить гасло Snickers: “Ти не ти, коли голодний”.

“Соромно і прикро, що є компанії, які продовжують підтримувати стереотипи та пропагують гомофобію”, – написали у Twitter Державної федерації лесбійок, геїв та бісексуалів.

Міністерка рівності Іспанії Ірен Монтеро також приєдналася до критики.

“Цікаво, кому може здатися гарною ідеєю використовувати гомофобію як бізнес-стратегію”, – написала вона у Twitter.

Іспанська ліва партія Podemos зазначила, що ця реклама з’явилася після того, як в країні протягом останніх місяців сталося багато злочинів на ґрунті ненависті до представників сексуальних меншин.

“В умовах хвилі ЛГБТ-фобії, включно з нападами й навіть вбивствами, Snickers не може придумати кращої ідеї, ніж створити жахливий рекламний ролик, який каже тобі, що ти не є собою, якщо ти – жіночний”, – написали в Twitter партії.

В четвер, 5 серпня, компанія Snickers Spain заявила, що видаляє рекламу, і вибачилася за “будь-яке непорозуміння”, яке могла спричинити.

“Мета конкретно цієї кампанії була у тому, щоб по-дружньому і невимушено показати, що голод може змінити ваш характер… У нас не було наміру стигматизувати чи образити будь-яку людину чи групу”, – йдеться в повідомленні Snickers Spain.

 

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Публикация от SNICKERS España (@snickers_es)


Представник Mars Wrigley, до якої входить Snickers, заявив, що компанія визнає свою помилку і перепрошує.

  • В 2016 році американська продовольча корпорація Mars відкликала шоколадні батончики Mars, Snickers, Milky Way Minis і Miniatures, а також деякі види наборів цукерок Celebrations з терміном придатності від 19 червня 2016 року до 8 січня 2017 року з 55 країн.