В Іспанії влада продовжила термін НС: за добу від коронавірусу померли 400 осіб

Про це повідомляє газета El Pais з посиланням на міністерство охорони здоров’я.
В цілому через коронавірус в країні померли 1 720 осіб. Кількість підтверджених випадків зараження в Іспанії – 28 572.
У зв’язку з цим уряд країни прийняв рішення продовжити на 15 днів режим НС, введений через COVID-19.
“Уряд продовжить надзвичайний стан у зв’язку з поширенням коронавірусу, якщо рішення затвердять в парламенті”, – йдеться в повідомленні.
Спочатку планувалося, що цей режим триватиме до 29 березня.
Карантин в Іспанії передбачає заборону виходити з дому, крім виняткових випадків, як покупка продуктів, похід в аптеку, лікарню або на роботу. Усі дитячі садки, школи та університети закрили ще 11 березня.
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