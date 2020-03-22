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В Іспанії влада продовжила термін НС: за добу від коронавірусу померли 400 осіб

В Іспанії за добу 400 людей померли від коронавіру COVID-19.

Неділя, 22 березня 2020, 18:12

Про це повідомляє газета El Pais з посиланням на міністерство охорони здоров’я.

В цілому через коронавірус в країні померли 1 720 осіб. Кількість  підтверджених випадків зараження в Іспанії – 28 572.

У зв’язку з цим уряд країни прийняв рішення продовжити на 15 днів режим НС, введений через COVID-19.

“Уряд продовжить надзвичайний стан у зв’язку з поширенням коронавірусу, якщо рішення затвердять в парламенті”, – йдеться в повідомленні.

Спочатку планувалося, що цей режим триватиме до 29 березня.

Карантин в Іспанії передбачає заборону виходити з дому, крім виняткових випадків, як покупка продуктів, похід в аптеку, лікарню або на роботу. Усі дитячі садки, школи та університети закрили ще 11 березня.

Теги: Іспанія, коронавірус

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