Про це повідомляє Reuters, посилаючись на слова Санчеса на пресконференції в Брюсселі після засідання Європейської ради.
За його словами, Китай є “глобальним гравцем”, тому, очевидно, світ повинен “прислухатися до його голосу”, аби зрозуміти, чи можна разом покласти край війні в Україні, і чи зможе вона “відновити свою територіальну цілісність”.
Його заява прозвучала напередодні офіційного візиту до Пекіна 31 березня, де Санчес зустрінеться з президентом КНР Сі Цзіньпіном.
Очікується, що їхню зустріч буде зосереджено на війні в Україні, у ставленні до якої Китай назвав себе “неупередженим”, висунувши мирний план із 12 пунктів.
Як нагадало Reuters, раніше Санчес публічно підтримав мирну пропозицію президента України Володимира Зеленського, яка містить вимоги відновити території України до анексії Криму Росією у 2014 році.
- Перший дипломат Китаю Ван I закликав Європу зіграти певну роль у підтримці мирних переговорів між Україною та Росією, хоча США попередили, що пропозиції Пекіна фактично заморозять територіальні здобутки Кремля.
- Важливість відносин між Росією та Китаєм зросла для обох сторін, оскільки Вашингтон запровадив санкції проти РФ та обмежив доступ Китаю до американських технологій з міркувань безпеки.
- Аналітики Інституту вивчення війни, коментуючи другий день візиту китайського президента Сі Цзіньпіня до Росії, зауважили, що, найімовірніше, президенту РФ Володимиру Путіну не вдалось забезпечити необмежене партнерство з КНР, на яке він очікував.