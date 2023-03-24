Іспанський прем’єр-міністр Педро Санчес заявив, що світ повинен "прислухатися до Китаю", аби завершити повномасштабну війну в Україні.

Про це повідомляє Reuters, посилаючись на слова Санчеса на пресконференції в Брюсселі після засідання Європейської ради.

За його словами, Китай є “глобальним гравцем”, тому, очевидно, світ повинен “прислухатися до його голосу”, аби зрозуміти, чи можна разом покласти край війні в Україні, і чи зможе вона “відновити свою територіальну цілісність”.

Його заява прозвучала напередодні офіційного візиту до Пекіна 31 березня, де Санчес зустрінеться з президентом КНР Сі Цзіньпіном.

Читайте також: Іспанія наступного тижня передасть Україні першу партію танків Leopard

Очікується, що їхню зустріч буде зосереджено на війні в Україні, у ставленні до якої Китай назвав себе “неупередженим”, висунувши мирний план із 12 пунктів.

Як нагадало Reuters, раніше Санчес публічно підтримав мирну пропозицію президента України Володимира Зеленського, яка містить вимоги відновити території України до анексії Криму Росією у 2014 році.