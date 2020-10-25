Уряд Іспанії прийняв рішення ввести жорсткий карантин і оголосити "стан тривоги" по всій країні на 15 днів через спалах коронавірусу COVID-19.

Про це повідомляє Reuters.

Якщо іспанський парламент погодиться, “стан тривоги” можуть продовжити на наступних шість місяців, тобто до 9 травня.

Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес оголосив про новий надзвичайний стан, щоб врівноважити зростання кількості нових випадків зараження коронавірусом. У деяких регіонах вводять комендантську годину (з 23:00 до 06:00) і забороняють поїздки між регіонами.

Нові карантинні обмеження почали діяти в неділю о 22:00.

Також заборонено збиратися групами більше шести осіб.

“Ми живемо в екстремальній ситуації … це найсерйозніша криза в галузі охорони здоров’я за останнє сторіччя”, – сказав він.

На сьогоднішній день в Іспанії один з найвищих показників інфікування коронавірусом в Західній Європі.

У Каталонії громадські заклади можуть працювати тільки до 21:00.

У Мадридському регіоні заборонено збиратися групами більше шести осіб, а також – ходити в гості.