5 листопада в Іспанії поліціянти заявили, що вилучили 32 тонни розфасованої марихуани вартістю щонайменше 64 мільйони євро, що, ймовірно, є найбільшою кількістю, коли-небудь знайденої партії на міжнародному рівні.

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що поліція провела низку рейдів на фермах та виробничих підприємствах по всій Іспанії в межах операції під назвою “Сади”.Всього заарештували дев’ять чоловіків та 11 жінок, віком від 20 до 59 років: “Цивільна гвардія вилучила найбільшу схованку розфасованої марихуани, знайдену до цього часу”, — йдеться в заяві Цивільної гвардії Іспанії.

За словами поліціянтів, партія була еквівалентна приблизно 1,1 мільйонам рослин.

Також у повідомленні зазначили, що банда сушила рослини марихуани, упаковувала їх та відправляла в різні частини Іспанії, Швейцарії, Нідерландів, Німеччини та Бельгії.

Банду затримали в Толедо, Сьюдад-Реалі, Валенсії та Астурії минулого місяця. Втім, деталі операції були оприлюднені лише в суботу.