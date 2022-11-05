Про це повідомляє Reuters.
Зазначається, що поліція провела низку рейдів на фермах та виробничих підприємствах по всій Іспанії в межах операції під назвою “Сади”.Всього заарештували дев’ять чоловіків та 11 жінок, віком від 20 до 59 років: “Цивільна гвардія вилучила найбільшу схованку розфасованої марихуани, знайдену до цього часу”, — йдеться в заяві Цивільної гвардії Іспанії.
За словами поліціянтів, партія була еквівалентна приблизно 1,1 мільйонам рослин.
Також у повідомленні зазначили, що банда сушила рослини марихуани, упаковувала їх та відправляла в різні частини Іспанії, Швейцарії, Нідерландів, Німеччини та Бельгії.
Банду затримали в Толедо, Сьюдад-Реалі, Валенсії та Астурії минулого місяця. Втім, деталі операції були оприлюднені лише в суботу.
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