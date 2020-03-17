Про це повідомляє іспанське видання El Pais.
Уточнюється, що в Іспанії підтверджено вже 11 178 випадків китайського коронавірусу, з яких 9698 людей хворіють на даний момент.
При цьому 563 людини в країні зараз перебувають в реанімації.
В цілому з моменту спалаху пандемії в Іспанії вже померла 491 людина.
Громадою з найбільшою кількістю підтверджених випадків в країні є Мадрид, де зареєстровано 43% випадків коронавірусу по всій країні. Також в цьому регіоні найбільший відсоток вже перехворіли – 19%.
В Іспанії вже закрили прикордонні переходи і допускають повне перекриття повітряного простору.
У Києві сьогодні з 23:00 вечора припинить роботу метрополітен у зв’язку із введенням у країні карантинних заходів через спалах коронавірусу COVID-19.
- Уряд прийняв рішення зупинити роботу метро у всіх містах, а також зупинити перевезення між областями та містами України.
- Кабінет Міністрів України прийняв рішення заборонити з 17 березня на всій території країни будь-які масові заходи за участю більше 10 осіб.
- Напередодні стало відомо, що у Києві лабораторно підтверджено два випадки захворювання на коронавірус COVID-19.
- Напередодні мер Києва Віталій Кличко оголосив про посилення в столиці карантину у зв’язку з поширенням епідемії китайського коронавірусу. Так, зачиняються всі заклади, крім продуктових магазинів, аптек, АЗС, банків.