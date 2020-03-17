В Іспанії кількість хворих коронавірусом за добу збільшилася на 2000, при цьому померли 150 осіб.

Про це повідомляє іспанське видання El Pais.

Уточнюється, що в Іспанії підтверджено вже 11 178 випадків китайського коронавірусу, з яких 9698 людей хворіють на даний момент.

При цьому 563 людини в країні зараз перебувають в реанімації.

В цілому з моменту спалаху пандемії в Іспанії вже померла 491 людина.

Громадою з найбільшою кількістю підтверджених випадків в країні є Мадрид, де зареєстровано 43% випадків коронавірусу по всій країні. Також в цьому регіоні найбільший відсоток вже перехворіли – 19%.

В Іспанії вже закрили прикордонні переходи і допускають повне перекриття повітряного простору.

У Києві сьогодні з 23:00 вечора припинить роботу метрополітен у зв’язку із введенням у країні карантинних заходів через спалах коронавірусу COVID-19.