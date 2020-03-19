В Іспанії на четвертий день карантину від нового атипового коронавируса померли більше 200 чоловік.

Про це повідомляє іспанське видання El Pais.

Уточнюється, що в цілому кількість хворих коронавірусом в країні досягла вже 17 147 осіб.

Водночас 939 людей перебувають у реанімації.

Кількість загиблих при цьому зросла до 767 випадків. Таким чином, за минулу добу в Іспанії померли від коронавірусу 209 людей.

Відзначається, що найбільше постраждав Мадрид, де 6 777 заражених і 498 померлих.

У той же час кількість людей, що видужали від коронавірусу, в Іспанії становить 1107 людей.

Сьогодні Іспанія знаходиться на четвертому місці в світі за кількістю смертей від коронавірусу після Китаю, Італії та Ірану.