Про це повідомляє іспанське видання El Pais.
Уточнюється, що в цілому кількість хворих коронавірусом в країні досягла вже 17 147 осіб.
Водночас 939 людей перебувають у реанімації.
Кількість загиблих при цьому зросла до 767 випадків. Таким чином, за минулу добу в Іспанії померли від коронавірусу 209 людей.
Відзначається, що найбільше постраждав Мадрид, де 6 777 заражених і 498 померлих.
У той же час кількість людей, що видужали від коронавірусу, в Іспанії становить 1107 людей.
Сьогодні Іспанія знаходиться на четвертому місці в світі за кількістю смертей від коронавірусу після Китаю, Італії та Ірану.
- В Україні з 12 березня і до 3 квітня ввели карантин через поширення в світі коронавірусу.
- Станом на ранок 19 березня в Україні лабораторно підтверджено 16 випадків зараження, з них 2 летальних.
- Звичайні хірургічні маски (блакитного кольору, що продаються в аптеці) не захищають від вірусів або бактерій. Про це #Буквам розповів Ілля Бурлаченко, асистент кафедри внутрішньої медицини №2 Національного медичного університету імені О. О. Богомольця.